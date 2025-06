Ubriaco sfreccia in auto nella zona pedonale e cerca di colpire i Carabinieri arrestato

Un episodio di pura follia si è consumato ieri a Vignola, dove un uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha sfrecciato tra le vie pedonali cercando di investire i carabinieri intervenuti. Questa vicenda mette in luce i rischi della guida imprudente e il coraggio delle forze dell’ordine, che hanno agito prontamente per garantire la sicurezza di tutti. La città può tirare un sospiro di sollievo: grazie al loro intervento, la minaccia è stata neutralizzata.

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno arrestato un 59enne di origini marocchine, residente a Sassuolo, resosi responsabile di numerosi reati, tra cui resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per alcol e droga, guida pericolosa e.

