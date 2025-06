US Avellino campagna di fidelizzazione | gli orari della biglietteria dal 16 al 20 giugno

L'U.S. Avellino 1912 annuncia con entusiasmo gli orari della biglietteria dal 16 al 20 giugno, in occasione della campagna di fidelizzazione “Branco”. Un’occasione imperdibile per i tifosi di sottoscrivere le tessere e rafforzare il legame con la squadra. Scopri gli orari di apertura e unisciti alla grande famiglia biancoverde: insieme, scriveremo un’altra entusiasmante stagione!

L'U.S. Avellino 1912 comunica che la biglietteria dello Stadio Partenio – Lombardi, in virtù della campagna di fidelizzazione "Branco", per consentire ai propri sostenitori di sottoscrivere le tessere, da lunedì 16 a venerdì 20 giugno osserverà i seguenti orari di apertura: Lunedì.

U.S. Avellino, il 21 maggio inizia la campagna di fidelizzazione - Mercoledì 21 maggio 2025 segna l'avvio della campagna di fidelizzazione dell'U.S. Avellino 1912, un passo importante verso la successiva campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 in Serie B.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che avrà inizio domani, mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 15:00 la campagna di fidelizzazione “Branco”. Un primo passo verso la prossima campagna abbonamenti valida per il campionato di serie B 2025/2026. Clicca qui per Vai su Facebook

