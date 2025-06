Tuttocuoio | confermati Fino Severi Chiti e Massaro per la stagione 2025-26

Il Tuttocuoio continua a scrivere la sua storia di successo, confermando quattro pilastri della squadra per la stagione 2025-26. I tifosi possono gioire nel rivedere in campo le bandiere Lorenzo Fino, Cosimo Severi, Filippo Chiti e Gabriele Massaro, che incarnano la passione e l'impegno neroverde. Questa scelta rafforza il legame tra club e giocatori, promettendo un futuro emozionante e ricco di traguardi.

Il Tuttocuoio riparte dalle sue bandiere. La societĂ neroverde ha infatti riconfermato per la stagione 2025-26 quattro giocatori che hanno scritto pagine importanti nella storia recente del club di Ponte a Egola. Si tratta del capitano Lorenzo Fino (2000), del difensore Cosimo Severi (2003), del centrocampista Filippo Chiti (1999) e del centravanti Gabriele Massaro (2002). Per Fino si tratterĂ della nona stagione consecutiva come calciatore del Tuttocuoio, dov'è arrivato nel 2017. Il mediano quest'anno ha toccato quota 174 presenze e sarĂ ancora lui il leader della squadra e dello spogliatoio, pronto a trascinare i compagni con il suo carisma e la sua grinta.