Tutto pronto per ' PianoEstense' 170 musicisti da tutta Italia nei palazzi storici della città

Ferrara si trasforma in un palcoscenico di emozioni con la seconda edizione di PianoEstense, il festival dedicato al pianoforte che dal 20 al 22 giugno riunirà 170 talenti da tutta Italia. Nei suggestivi palazzi storici del centro, la musica classica prenderà vita in un itinerario culturale unico nel suo genere. Prepariamoci a vivere un’esperienza straordinaria, dove ogni nota racconterà una parte della storia ferrarese e della sua passione per il grande patrimonio musicale.

Ferrara si prepara ad accogliere la seconda edizione di 'PianoEstense', il festival del pianoforte che dal 20 al 22 giugno porterà la magia della musica classica nei luoghi più prestigiosi del centro storico cittadino. Con 170 musicisti selezionati tra centinaia di candidature provenienti da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tutto pronto per 'PianoEstense', 170 musicisti da tutta Italia nei palazzi storici della città

In questa notizia si parla di: pianoestense - musicisti - tutto - pronto

Tutto pronto per 'PianoEstense', 170 musicisti da tutta Italia nei palazzi storici della città.

PianoEstense torna ad animare di musica i palazzi storici di Ferrara - "PianoEstense" è la rassegna musicale in programma per la sua 2° edizione nella cornice dei palazzi storici di Ferrara da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025. Come scrive cronacacomune.it

170 musicisti a Ferrara dal 20 al 22 maggio per PianoEstense - L'edizione di quest'anno conterà su 170 musicisti scelti tra centinaia di candidature. Riporta ansa.it