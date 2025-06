Tutto partì nel 1950 con Primo Alberti | tra tradizione e innovazione l' officina di mezzi inaugura una nuova sede

Nel cuore del 1950, tutto prende forma con il debutto di Part236 e la visione di Primo Alberti, tra tradizione e innovazione. L’Officina di Mezzi apre una nuova sede, segno di un nuovo corso per un’impresa già solida, ora guidata da quattro giovani soci intraprendenti. Sabato scorso, l’inaugurazione alla presenza del sindaco Enzo Lattuca ha celebrato questa importante tappa a Torre del Moro, segnando un ulteriore passo avanti nel futuro dell’azienda, pronta a continuare a crescere e innovare.

