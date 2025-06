Tutti i numeri della filiera Per l’estate 27 milioni di arrivi Giro d’affari da oltre 10 miliardi

L’estate si avvicina e l’Italia si conferma come meta prediletta per i viaggi di tutto il mondo. Con 27 milioni di arrivi e un giro d’affari superiore ai 10 miliardi di euro, il nostro paese si prepara a vivere una stagione all’insegna del turismo internazionale. Le previsioni ENIT rivelano un crescente entusiasmo, con aumenti significativi nelle richieste e negli arrivi. È il momento di scoprire cosa rende l’Italia irresistibile questa estate.

L’Italia si conferma una delle mete più ambite per i turisti esteri anche per l’estate in arrivo. Le previsioni ENIT, infatti, confermano la grande voglia di vacanze nel nostro Paese, con 18,6 milioni di passeggeri aeroportuali dall’estero. Dai primi risultati del monitoraggio ENIT le rilevazioni evidenziano una forte crescita di domanda, segnando un incremento delle richieste del +17,9% (in linea con il trend già rilevato durante gli ultimi ponti di Pasqua, che hanno registrato un +17,6% rispetto al 2024). Stime che posizionano l’Italia al secondo posto nella speciale classifica mondiale sulle mete più ambite per le vacanze, davanti a Turchia e Francia (e subito dietro la Spagna). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutti i numeri della filiera. Per l’estate 27 milioni di arrivi. Giro d’affari da oltre 10 miliardi

