Tutti gli errori della Figc dal no di Ranieri fino all’ultimo dubbio | la settimana che ha portato a Gattuso ct

La storia recente del calcio italiano è segnata da una serie di errori e scelte discutibili alla guida della Nazionale, dalla mancata convocazione di Ranieri fino all'attuale incarico di Gattuso come nuovo commissario tecnico. Un percorso fatto di fragilità, insuccessi e poche soddisfazioni, che riflette le criticità del nostro sistema calcistico. È il momento di analizzare in profondità cosa non ha funzionato e come possiamo risollevarci.

L’uomo è di tutto rispetto, l’allenatore non è stato finora all’altezza del calciatore e della persona: nove squadre e un solo successo (la Coppa Italia 2020) dal 2013 a oggi. Gennaro Gattuso è il 22esimo ct unico della storia della nazionale. Negli ultimi undici anni, ben sei tecnici (Conte, Ventura, Di Biagio, Mancini, Spalletti e ora Rino), tanto per ribadire la fragilità e la crisi del nostro sistema, con l’unica eccezione della fiammata dell’ Europeo 2020 (giocato causa Covid nel 2021). La federazione ha ufficializzato la nomina domenica 15 giugno. Gattuso sarà presentato in una location storica del nostro calcio, l’hotel romano parco dei Principi, dove si sono consumati eventi e intrighi di Palazzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tutti gli errori della Figc, dal no di Ranieri fino all’ultimo dubbio: la settimana che ha portato a Gattuso ct

In questa notizia si parla di: gattuso - tutti - errori - figc

Torino, Vanoli verso l'esonero. Da Farioli a Gattuso, tutti i nomi per la panchina - Il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino è sempre più incerto, dopo le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo, che ha espresso la sua delusione.

? Da suggestione a opzione reale. Dopo il no di Claudio Ranieri, la FIGC ha iniziato a muoversi concretamente per trovare il nuovo CT. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gennaro Gattuso sarebbe l’unico allenatore con cui ci sono stati contatti ufficiali. Vai su Facebook

Tutti gli errori della Figc, dal no di Ranieri fino all’ultimo dubbio: la settimana che ha portato a…; Gattuso-Italia, contatti. De Rossi sullo sfondo; Gattuso-Italia, il sì a un passo. La Figc cerca l'accordo per ripartire.

Gennaro Gattuso ct dell’Italia. Ecco lo staff e il piano della Figc per portarci al Mondiale - Collaboratori, ruolo di Buffon e l’obiettivo di andare al Mondiale 2026 ... Lo riporta panorama.it

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico della nazionale, la Figc punta sul suo carattere - Dopo giorni di attesa, la Federcalcio ha ufficializzato ciò che già circolava nelle ultime ore: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della nazionale italiana ... informazione.it scrive