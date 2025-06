Turista si accascia e muore al mare Era arrivato da appena un giorno

Una tranquilla giornata di relax si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Fano, dove un turista di soli 80 anni ha perso la vita a pochi metri dalla riva. Pier Celeste Marchetti, arrivato da appena un giorno, è stato colto da un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava in acqua, davanti agli occhi increduli dei presenti. La drammatica scena sottolinea quanto la sicurezza in mare sia fondamentale, anche per chi è in vacanza.

Fano, 16 giugno 2025 – Tragedia al Camping Mare Blu di Fano, sul litorale fanese: un turista è morto in acqua sotto gli occhi dei bagnanti. La vittima è un uomo di 80 anni, Pier Celeste Marchetti, originario di Belluno, ha perso la vita dopo un arresto cardiaco improvviso mentre camminava in acqua, a pochi metri dalla riva. È accaduto intorno a mezzogiorno. Il turista, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe inginocchiato improvvisamente, per poi accasciarsi, privo di sensi. Immediato l’intervento di alcuni passanti, che hanno allertato il 118 e la Capitaneria di Porto. Determinante è stata la prontezza dei bagnini del servizio di salvataggio, insieme a una dottoressa e due infermieri presenti sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Turista si accascia e muore al mare. Era arrivato da appena un giorno

In questa notizia si parla di: turista - mare - accascia - muore

Ostia, turista in vacanza al mare di Roma derubata dei bagagli - Durante una vacanza a Ostia, splendida località balneare vicino Roma, una turista francese di 45 anni è diventata vittima di un furto.

Turista si accascia e muore al mare. Era arrivato da appena un giorno; Si accascia in acqua e muore, tragedia in spiaggia; Jesolo, tragedia in spiaggia: donna si accascia in riva al mare e muore nonostante i soccorsi.

Turista muore a Catanzaro: fatale la ferita causata dall'elica di un'imbarcazione - L'uomo, di nazionalità tedesca, è stato poi portato in elisoccorso all'ospedale Pugliese, ma per lui non c'è stato nulla da fare ... Scrive rainews.it