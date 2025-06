Tumori e Alzheimer le biopsie si faranno con un cerotto a microaghi | l' ha inventato il ricercatore bresciano Ciro Chiappini al King’s College

Immaginate un futuro in cui le biopsie diventano meno invasive, più accurate e quasi indolori. Grazie all'innovativa invenzione del ricercatore bresciano Ciro Chiappini al King's College di Londra, ora è possibile. Un cerotto a microaghi rivoluzionario promette di trasformare la diagnosi di tumori e Alzheimer, rendendo più semplice e tempestivo il percorso di cura. La scienza apre nuove strade per la salute di tutti.

Milano, 16 giugno 2025 – Sono tra le procedure diagnostiche più comuni al mondo, eseguite milioni di volte ogni anno per individuare e monitorare malattie come il cancro e l'Alzheimer. Tuttavia, le biopsie sono un esame invasivo che può causare dolore e complicazioni e dissuadere i pazienti dal cercare una diagnosi precoce o follow-up. Quelle tradizionali rimuovono piccoli frammenti di tessuto, limitando la frequenza e l'accuratezza con cui i medici possono analizzare organi malati come il cervello. Ma un team di scienziati, guidato dall'italiano Ciro Chiappini, sta lavorando a un'alternativa: una “ biopsia cerotto ” che, grazie a decine di milioni di nanoaghi, è in grado di raccogliere le informazioni molecolari dai tessuti in modo indolore, senza rimuoverli o danneggiarli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tumori e Alzheimer, le biopsie si faranno con un cerotto a microaghi: l'ha inventato il ricercatore bresciano Ciro Chiappini al King’s College

