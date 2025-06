Tumore al seno rivoluzione terapeutica | con gli anticorpi coniugati si curano le forme più difficili

Il tumore al seno metastatico sta vivendo una rivoluzione terapeutica senza precedenti, grazie agli anticorpi coniugati. Questi farmaci innovativi uniscono la precisione degli anticorpi monoclonali alla potenza della chemioterapia, offrendo speranze concrete alle forme più difficili di questa malattia. In un mondo in rapido cambiamento, le terapie di ultima generazione stanno trasformando il modo di curare e combattere il cancro al seno, aprendo nuove prospettive di speranza e miglioramento della qualità di vita.

N el tumore al seno metastatico è in corso una rivoluzione terapeutica. Fino a pochi anni fa, dopo la terapia ormonale, le possibilità di trattamento erano limitate quasi esclusivamente alla chemioterapia, spesso con benefici modesti e numerosi effetti collaterali. Oggi lo scenario sta cambiando grazie agli anticorpi coniugati, farmaci innovativi che uniscono la precisione degli anticorpi monoclonali con la potenza della chemioterapia, colpendo in modo mirato le cellule tumorali e risparmiando i tessuti sani. I nuovi dati presentati al recente congresso ASCO (American Society of Clinical Oncology) mostrano come questi farmaci possano essere efficaci già come trattamento di prima linea, sia nel carcinoma HER2-positivo sia nel triplo negativo.