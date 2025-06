Tudor prepara il debutto contro l' Al Ain | dubbi su modulo e Locatelli In difesa c' è Rugani

Tudor si prepara alla sfida cruciale contro l'Al Ain, con dubbi sul modulo e Locatelli in difesa al fianco di Rugani nel 3-2-3. Domani partenza per Washington, dove i bianconeri scenderanno in campo il 19 giugno per il Mondiale per club: un debutto attesissimo! Intanto, in attacco, Kolo Muani sorpassa Vlahovic, puntando a conquistare una maglia da titolare. La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo internazionale.

Domani i bianconeri partiranno per Washington: il 19 giugno l'esordio nel Mondiale per club. Kolo Muani in vantaggio su Vlahovic per una maglia in attacco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor prepara il debutto contro l'Al Ain: dubbi su modulo e Locatelli. In difesa c'è Rugani

In questa notizia si parla di: tudor - prepara - debutto - dubbi

Probabili formazioni Venezia Juve, Tudor prepara la squadra che dovrà qualificarsi in Champions: le possibili scelte del mister - Tante emozioni in vista dell'ultima giornata di Serie A: la Juventus si prepara a sfidare il Venezia, una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League.

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking Atp debutterà il 17 giugno nel torneo di Halle contro Hanfmann, per aprire la stagione sull'erba. Nel frattempo si r Vai su Facebook

Tudor prepara il debutto contro l'Al Ain: dubbi su modulo e Locatelli. In difesa c'è Rugani; Pronostico Chelsea vincente al Mondiale per Club Fifa 2025; Mondiale per Club, Tudor ha deciso: cosa farà la Juve.

Lazio, Tudor fa sorgere già i primi dubbi tra i tifosi: ‘Era necessario stravolgere tutto?’ - Due ko nelle prime tre uscite fanno sorgere già i primi dubbi su Igor Tudor nell’ambiente laziale. Riporta calciomercato.com

Juventus pronta per l’esordio al Mondiale per Club: tutte le scelte di Tudor - La Juventus si prepara al debutto nel Mondiale per Club, con l'esordio contro l'Al Ain programmato nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno. Scrive thesocialpost.it