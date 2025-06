Tudor Juve Cambiaso applaude il tecnico | Ha centrato l’obiettivo meritandosi la conferma D’ora in avanti sarà diverso

Andrea Cambiaso esprime il suo entusiasmo per la conferma di Igor Tudor come allenatore della Juventus, sottolineando l’importanza del lavoro svolto finora e il merito del tecnico croato. Le sue parole, rilasciate alla Gazzetta dello Sport, riflettono la fiducia di tutta la squadra nel progetto e nelle capacità di Tudor di guidare il club verso nuovi successi. La Juventus si prepara a vivere una nuova fase, diversa ma promettente.

Tudor Juve, Cambiaso applaude il tecnico: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sul lavoro svolto dal croato sin dal suo arrivo in bianconero. Andrea Cambiaso è intervenuto alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del terzino della Juve e della Nazionale italiana sulla conferma di Igor Tudor sulla panchina bianconera. LA SQUADRA HA TIFATO PER LA CONFERMA DI TUDOR – « Verissimo. Il mister ha centrato l’obiettivo della Champions, meritandosi la conferma, e con noi si è presentato molto bene, aiutandoci in un momento delicato in cui non c’era tempo per sperimentare. Dovevamo solo centrare l’obiettivo, perciò ha lavorato tanto sull’aspetto mentale ed è stato molto bravo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, Cambiaso applaude il tecnico: «Ha centrato l’obiettivo meritandosi la conferma. D’ora in avanti sarà diverso»

