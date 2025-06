TS – Serie A Sky o Dazn? Ecco dove vedere tutti i big match

Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un attimo dei grandi match di Serie A, questa guida è fatta apposta per te. Con la stagione 2024/25 ormai agli sgoccioli, la distribuzione delle partite tra Sky e Dazn diventa fondamentale. Scopri dove poter seguire ogni emozionante sfida e preparati a vivere il campionato con passione, perché sapere dove vedere tutti i big match fa la differenza.

2025-06-16 17:58:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Con la stagione 202425 che si avvia sempre più alla conclusione, con il solo Mondiale per Club rimasto, è tempo di proiettarsi già al prossimo campionato di Serie A. Per questo la Lega, dopo l’ufficializzazione del calendario, ha comunicato la distribuzione televisiva dei big match tra Dazn e Sky. Serie A, dove vedere tutti i big match. Di seguito le scelte operate per l’organizzazione dei big match tra Dazn e Sky. Delle venti partite considerate “top match” dalla Lega Serie A, Sky potrà trasmetterne tre in co-esclusiva con Dazn. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

