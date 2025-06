Trump | Israele-Iranchance per un' intesa

Mentre Trump si prepara per il G7 in Canada, il suo intervento sulla scena mediorientale accende i riflettori sulle complesse dinamiche tra Israele e Iran. Con un occhio rivolto a possibili accordi, ma consapevole delle sfide, il presidente americano sottolinea l'importanza di sostenere Israele e di mantenere alta la guardia. La situazione resta ambivalente: tra speranze di pace e la consapevolezza che, a volte, bisogna combattere fino alla fine.

1.10 Il presidente Donald Trump in partenza per il G7 in Canada,ha dichiarato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere Israele nel suo diritto a difendersi. In un'intervista riportata dalla CNN, ha aggiunto che ora "√® il momento per un accordo, vedremo cosa succede". Pur dichiarando di sperare su una possibile intesa tra Israele e Iran,ha avvertito: "A volte bisogna combattere fino alla fine", ma nonostante le tensioni, "credo ci siano buone chance per un accordo".Non si √® pronunciato sullo stop agli attacchi di Israele all'Iran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it