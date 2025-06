Trump torna a flirtare con Putin e Xi | al G7 vorrebbe Russia e Cina

In un sorprendente movimento diplomatico, Donald Trump torna a flirtare con Putin e Xi Jinping durante il G7, segnalando una possibile svolta nelle sue posizioni storicamente critiche verso Russia e Cina. L’ex presidente sembra voler riscrivere gli equilibri internazionali, aprendo nuovamente alle potenze asiatiche e russe. Un gesto che scuote gli alleati tradizionali e mette in discussione le dinamiche geopolitiche mondiali, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Che non abbia ottimi rapporti, salvo rare eccezioni, con i leader del G7 è cosa nota. E che lo stesso Donald Trump ha piĂą volte messo in evidenza: dagli attacchi al Canada a quelli all’Ue, la posizione del presidente degli Stati Uniti nei confronti di alleati storici è sempre stata molto critica. Ma ora Trump sembra voler riscrivere gli equilibri internazionali, aprendo nuovamente alla Russia e alla Cina. E lo fa proprio in occasione del G7 in Canada. In un incontro bilaterale con il premier canadese, Mark Carney, Trump sostiene che cacciare la Russia dal G8 sia stato “un grosso errore”. E, allo stesso tempo, apre all’ipotesi che tra i grandi del mondo possa entrarci la Cina di Xi Jinping. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it