Trump tiene in sospeso il G7 I leader chiedono negoziati ma gli Usa non firmano

Mentre il G7 si riunisce nel cuore del Canada, la diplomazia globale si trova in bilico: Donald Trump decide di non firmare la bozza condivisa, lasciando aperta una serie di interrogativi sul futuro dei negoziati internazionali. I leader chiedono dialogo e collaborazione, ma gli Stati Uniti preferiscono mantenere le opzioni aperte, complicando il cammino verso soluzioni condivise. La questione ora è: come influenzerà questa scelta la stabilità globale?

Roma, 16 giugno 2025 – Firma o non firma? Per ora non firma. Al Kananaskis Mountain Lodge, nello stato dell’Alberta, Donald Trump rifiuta la bozza congiunta sul conflitto Iran-Israele condivisa da Canada, Giappone, Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia al G7 canadese. Gli Stati Uniti preferiscono tenersi le mani libere. Secondo le anticipazioni della Reuters, la bozza mette al centro tre impegni: salvaguardare la stabilitĂ dei mercati; riaffermare il diritto di Israele alla propria difesa; escludere che l’Iran possa possedere un’arma nucleare. Tre prioritĂ che anche Trump apprezza. La differenza tra le due posizioni è che, mentre l’Europa si focalizza unicamente su una prospettiva diplomatica, gli Stati Uniti non intendono mettere in discussione l’appoggio politico e militare al governo Netanyahu: “Lo abbiamo sempre supportato e Israele sta facendo molto bene – dichiara il tycoon –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump tiene in sospeso il G7. I leader chiedono negoziati, ma gli Usa non firmano

In questa notizia si parla di: trump - tiene - sospeso - leader

Arabia Saudita, Trump non beve il caffè offertogli da Bin Salman all’inizio dei colloqui a Riad, tiene la tazzina in mano guardandosi intorno - VIDEO - Durante un incontro a Riad, Donald Trump ha sorpreso tutti rifiutando il caffè arabo, simbolo di ospitalità , offerto da Mohammed bin Salman.

Prima i dazi. Ora i visti. Gli Stati Uniti hanno sospeso l’iter per il visto agli studenti internazionali. Una scelta politica chiara: isolarsi, chiudere le porte, spegnere la libertà , anche quella accademica. Nell’America di Donald Trump non c’è più spazio per chi arriva Vai su Facebook

Trump tiene in sospeso il G7. I leader chiedono negoziati, ma gli Usa non firmano; Trump sta abbandonando Kiev per abbracciare Mosca; Le prime mosse di Donald Trump da presidente.

Trump, la fine delle democrazie moderne e il trionfo del sovranismo: ecco perché il mondo è col fiato sospeso - Trump, la fine delle democrazie moderne e il trionfo del sovranismo: ecco perché il mondo è col fiato sospeso. Segnala blitzquotidiano.it

Perché Trump ha sospeso i dazi e chi c’è dietro la decisione del presidente Usa - Trump è stato influenzato inoltre dall'andamento dei mercati azionari e dalla sfilata di leader aziendali che hanno espresso preoccupazione per i dazi e i loro effetti depressivi. Scrive quotidiano.net