Trump show in Canada | Un errore escludere la Russia dal G8

Il viaggio di Trump in Canada si trasforma in un vero e proprio spettacolo politico, suscitando dibattiti su decisioni cruciali come l'esclusione della Russia dal G8. Tra incontri con leader europei e americani, il tycoon evidenzia come questa scelta possa rappresentare un errore strategico, sottolineando l'importanza di includere tutti i protagonisti per una stabilità globale. Ma quali sono le implicazioni di questa posizione? Scopriamolo insieme.

Il presidente Usa ha incontrato oggi il presidente canadese, Mark Carney, e oggi incontrerà anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. Secondo fonti Usa, il Tycoon non avrebbe intenzione di firmare la dichiarazione congiunta sulla de-escalation in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump show in Canada: “Un errore escludere la Russia dal G8”

