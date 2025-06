Trump ' sanzioni alla Russia? Lo faccia prima l' Europa'

Mentre il mondo osserva attentamente, le tensioni tra Stati Uniti ed Europa si intensificano sulla questione delle sanzioni alla Russia. Trump sfida l’Europa: perché aspettare di agire? La domanda cruciale rimane: sarà l’Europa a fare il primo passo o continuerà a rimandare? In un panorama geopolitico in rapido cambiamento, la rapidità delle decisioni potrebbe fare la differenza per il futuro delle relazioni internazionali. La partita è aperta, e il tempo stringe.

"L'Europa lo dice ma ancora non lo ha fatto, vediamo se lo fanno loro per primi". Così il presidente degli Stati Uniti, a margine del G7, ha risposto a una domanda sulle pressioni dell'Europa sugli Usa affinché aumentino le sanzioni alla Russia. Perché aspettare? "Perché aspetto di vedere se un accordo verrà firmato o meno - ha risposto -. Non dimenticate che le sanzioni ci costano tantissimo, parliamo di miliardi di dollari". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'sanzioni alla Russia? Lo faccia prima l'Europa'

