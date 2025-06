Trump parla di pace in Medio Oriente ma minaccia l' Iran E vede un ' ruolo' per il Cremlino

In un quadro internazionale sempre più complesso, Trump parla di pace in Medio Oriente, ma allo stesso tempo minaccia l’Iran e riconosce un ruolo al Cremlino. La Casa Bianca avverte: «Se ci saranno attacchi, risponderemo con forza senza precedenti», mentre Macron sottolinea che la Russia non può fungere da mediatore. Una dinamica intricata che potrebbe ridefinire gli equilibri mondiali, lasciando il mondo in costante tensione e attesa di sviluppi decisivi.

Il presidente alla tv «Abc»: «Putin è pronto a interporsi». La Casa Bianca: «Se attaccati in qualsiasi modo o forma, le nostre forze armate si scateneranno a livelli mai visti prima». Macron: «la Russia non può mediare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump parla di pace in Medio Oriente ma minaccia l'Iran. E vede un 'ruolo' per il Cremlino

In questa notizia si parla di: trump - parla - pace - medio

Occhi su Istanbul, ma sui colloqui diretti é un rebus. Zelensky va, Putin non parla. Trump prevede "ottime notizie" - Mentre Volodymyr Zelensky si dirige verso Istanbul per cercare un incontro diretto con Vladimir Putin, il clima resta incerto.

Trump parla di pace in Medio Oriente ma minaccia l'Iran. E vede un 'ruolo' per il Cremlino Vai su X

MEDIO ORIENTE | Trump parla di pace ma non esclude il coinvolgimento Usa. "Ci sarà accordo". Netanyahu nega il veto del tycoon su Khamenei #ANSA Vai su Facebook

Trump parla di pace in Medio Oriente, ma minaccia l'Iran. E vede «un ruolo» per Putin; Trump: «Israele e Iran devono raggiungere un accordo». Ma non esclude il coinvolgimento USA; Nel Medio Oriente di Trump non c’è pace per Gaza.

Trump parla di pace in Medio Oriente, ma minaccia l'Iran. E vede «un ruolo» per Putin - La Casa Bianca: «Se attaccati in qualsiasi modo o forma, le nostre forze armate si scateneranno a livelli mai visti prima». Da msn.com