Trump ordina nuovi raid contro gli immigrati a Los Angeles Chicago e New York

Il 15 giugno, Donald Trump ha annunciato un’ampia operazione di crackdown contro gli immigrati a Los Angeles, Chicago e New York, segnando il più grande piano di espulsioni di massa nella storia degli Stati Uniti. Una decisione che ha scatenato polemiche e preoccupazioni sulla tutela dei diritti umani. Ma quali sono le implicazioni di questa mossa? Scopriamolo insieme.

Il 15 giugno il presidente statunitense Donald Trump ha ordinato nuove operazioni antimmigrazione a Los Angeles, Chicago e New York nell’ambito del “più grande piano di espulsioni di massa nella storia degli Stati Uniti”. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Trump ordina nuovi raid contro gli immigrati a Los Angeles, Chicago e New York

Trump dispiega altri 2.000 soldati a Los Angeles: polemica di Newsom - La tensione tra politica e sicurezza si fa sempre più palpabile a Los Angeles, dove Newsom denuncia un dispiegamento di forze che sembra più una mossa simbolica che una reale strategia di protezione.

#NEWS - #Usa, #coprifuoco a #LosAngeles Anche #italiani tra i 9mila stranieri che saranno inviati a #Guantanamo #Trump: 'I manifestanti animali pagati da qualcuno'. Arresti di massa Proteste contro i raid anti-#migranti a #NewYork e #Chicago. Il #Texas in

Proteste a Los Angeles, oltre 500 arresti. Il governatore Newsom: "Democrazia sotto attacco" Tajani: "Guantanamo, mai esistito un pericolo per gli italiani". Trump parla a Fort Bragg: "Libereremo la città". Tumulti anche ad Atlanta, Chicago, New York e Washing

Los Angeles, Trump schiera i primi 200 marines. Da Chicago a New York, weekend di proteste - I primi 200 marines sono stati schierati a Los Angeles per proteggere le proprietà e il personale federale. Come scrive msn.com

Manifestazioni anti-Trump da New York a Los Angeles - Sabato 14 giugno, migliaia di persone hanno protestato in diverse città americane durante la parata militare voluta da Trump. Riporta tg24.sky.it