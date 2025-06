Trump | L' Iran non sta vincendo contro Israele riprenda i negoziati

In un contesto internazionale complesso, le dichiarazioni di Donald Trump al G7 in Canada sottolineano l'importanza di riprendere i negoziati con l'Iran. Il presidente statunitense afferma che Teheran non sta vincendo contro Israele e invita a evitare ulteriori ritardi diplomatici. La sfida ora è trovare un accordo prima che la situazione si aggravi, ricordando che il tempo per il dialogo è ormai scaduto.

Kananaskis (Alberta), 16 giu. (askanews) - Parlando con i giornalisti al G7 in Canada, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l'Iran non sta vincendo il conflitto con Israele" e che "dovrebbe riprendere i negoziati prima che sia troppo tardi". "Vorrebbero parlare, ma avrebbero dovuto farlo prima. Avevo 60 giorni, e loro avevano 60 giorni, e al 61esimo giorno ho detto: 'Non abbiamo un accordo'. Devono trovare un accordo, ed è doloroso per entrambe le parti, ma direi che l'Iran non sta vincendo questa guerra, e dovrebbero parlare, e dovrebbero farlo subito prima che sia troppo tardi", ha dichiarato Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump: "L'Iran non sta vincendo contro Israele, riprenda i negoziati"

In questa notizia si parla di: iran - vincendo - trump - israele

"La guerra tra Israele e Iran durerà al massimo due settimane: Teheran non ha la forza per reggere." Hilal Khashan, politologo dell’American University di Beirut, a Huffpost: “L’Iran colpisce con cautela per evitare l’escalation. Nessuno lo seguirà in guerra. D Vai su Facebook

G7, Trump non intende firmare la bozza di accordo sulla de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran; G7, subito 'Trump-show'. No alla dichiarazione e 'nostalgia' di Putin; G7, Trump non vuole firmare dichiarazione su Israele-Iran.

Trump: “L’Iran non sta vincendo contro Israele, riprenda i negoziati” - (askanews) – Parlando con i giornalisti al G7 in Canada, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che l’Iran non sta vincendo il conflitto con Israele” e che ... Lo riporta askanews.it

G7, Trump blocca la bozza su Israele-Iran. Aperture per il piano di Meloni su Gaza - Trump frena su una dichiarazione comune e spiazza i leader, evocando Putin e la Cina nel G7 ... Riporta msn.com