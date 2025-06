Trump | L' Iran deve dialogare prima che sia troppo tardi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottolineato l’urgenza di un dialogo tra USA e Iran, affermando che “devono parlare subito, prima che sia troppo tardi”. Con il mondo in attesa di sviluppi cruciali, le parole di Trump richiamano l’attenzione sull’importanza di un confronto tempestivo per evitare escalation. In un clima di tensione crescente, la diplomazia potrebbe fare la differenza tra pace e conflitto imminente.

"Loro vogliono dialogare, ma avrebbero dovuto farlo prima. Hanno avuto sessanta giorni, devono fare un accordo. Devono parlare e devono parlare subito, prima che sia troppo tardi", lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine di un bilaterale, durante il G7, con il primo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump: "L'Iran deve dialogare prima che sia troppo tardi"

Iran, Trump: Deve negoziare immediatamente prima che sia troppo tardi -; Nuovi raid di Israele su Teheran, colpita la tv di Stato iraniana: diversi morti | I Pasdaran avvertono: Evacuate Tel Aviv; Pasdaran: «Preparatevi a peggior attacco di sempre». Trump: «Teheran deve trattare». Bombe sulla tv di Stato i.

