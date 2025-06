Trump in Canada per il G7 incontro con Zelensky al summit

Il ritorno di Donald Trump sui palcoscenici internazionali fa già rumore: atterrato a Calgary per il G7, si prepara a incontrare Zelensky al summit di Kananaskis. Tra sguardi attenti e tensioni palpabili, l'ex presidente americano si inserisce ancora una volta nel cuore delle decisioni globali, lasciando trapelare le sue ambizioni di leadership e influenzando gli equilibri internazionali. Ma quali saranno i temi caldi di questa riunione? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, atterrato a Calgary, in Canada, per partecipare al vertice del G7 a Kananaskis. Con il suo arrivo, Trump è stato l'ultimo dei leader presenti al vertice a giungere nel Paese, preceduto poco prima dal presidente francese Emmanuel Macron. Un cappellino bianco con la scritta 'Make America Great

