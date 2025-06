Trump ha lanciato sul mercato uno smartphone da 499 dollari | cosa sappiamo del T1 Phone

Il T1 Phone, il nuovo smartphone lanciato da Donald Trump a 499 dollari, sta attirando l’attenzione per il suo nome prestigioso e il suo design dorato ed elegante. Tuttavia, crescono i dubbi sulla reale produzione americana del dispositivo. Tra aspettative e critiche, il T1 Phone si presenta come un simbolo di orgoglio nazionale o solo come una strategia di marketing? Scopriamolo insieme.

Il Presidente Usa ha concesso in licenza il proorio nome per uno smartphone ‘Made in Usa’. Lo descrive come “elegante e dorato”, ma molti dubbi stanno emergendo sulla sua fabbricazione interamente americana. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Trump ha lanciato sul mercato uno smartphone da 499 dollari: cosa sappiamo del T1 Phone

In questa notizia si parla di: smartphone - trump - lanciato - mercato

Trump sui dazi: minaccia l'Ue e tutti i produttori di smartphone - Donald Trump, in un discorso nello Studio Ovale, ha nuovamente minacciato dazi del 50% sull'UE e sui produttori di smartphone, accusando l'Unione di mancati sforzi per un accordo commerciale.

La cinesata più bella che vedrete oggi: lo smartphone di Trump; Nasce il Trump Mobile: produrrà smartphone made in Usa a 499 dollari, servizi dalla telemedicina all'assistenza stradale; Donald Trump potrebbe lanciare il proprio smartphone e la propria rete mobile.

Trump ha lanciato sul mercato uno smartphone da 499 dollari: cosa sappiamo del T1 Phone - Il Presidente Usa ha concesso in licenza il proorio nome per uno smartphone ‘Made in Usa’. Secondo repubblica.it

La cinesata più bella che vedrete oggi: lo smartphone di Trump - Lo smartphone ufficiale del Presidente USA, sempre che esista davvero, sembra uno dei tamarrissimi smartphone cinesi cloni di iPhone. Segnala tomshw.it