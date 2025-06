Trump e Melania mano nella mano alla parata militare di Washington accolti da spari dei cannoni

In una strabiliante celebrazione degli 250 anni dell’esercito americano, Donald Trump e Melania hanno sfilato mano nella mano tra gli applausi e i tuoni dei cannoni a Washington. Un’immagine che ha catturato l’attenzione di tutto il mondo, simbolo di unità e grandezza nazionale. L’atmosfera, intensa e carica di emozioni, ha lasciato un segno indelebile in questa storica giornata. La storia si ripete, ma questa volta…

(Agenzia Vista) Usa, 16 giugno 2025 Il Presidente Usa Trump mano nella mano con la moglie Melania arrivano alla parata militare di Washington per i 250 anni dell'esercito, accolti dagli spari dei cannoni. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump e Melania mano nella mano alla parata militare di Washington accolti da spari dei cannoni

In questa notizia si parla di: mano - trump - melania - parata

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele” - Nel contesto di una geopolitica in evoluzione, Donald Trump ha suscitato attenzione con una storica stretta di mano con Aljolani in Siria.

Davanti al presidente Donald Trump e alla first lady Melania Trump hanno sfilato oltre seimila militari nella parata di Washington per i 250 anni... Vai su Facebook

Trump e Melania mano nella mano alla parata militare di Washington accolti da spari dei cannoni; Trump e Melania mano nella mano alla parata militare di Washington accolti da spari dei cannoni; Trump e Melania mano nella mano alla parata militare di Washington accolti da spari dei cannoni.

Melania Trump, la “generalessa”: il look militare alla parata dell’Esercito - Un tailleur a righe firmato Adam Lippes, un messaggio politico nascosto nel guardaroba: la First Lady risponde con la moda al 250esimo anniversario dell’Esercito USA a Washington M entre le strade ame ... Come scrive iodonna.it

250° anniversario dell’esercito Usa: parata militare a Washington con Trump e Melania protagonisti - Washington accoglie la parata militare per l’importante anniversario con Trump in prima fila, ma in molte città Usa si moltiplicano le contestazioni contro il tycoon. Si legge su notizie.it