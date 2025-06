Trump credo che l' Iran firmerà un accordo sul nucleare

Durante il vertice del G7, Donald Trump ha espresso ottimismo sulla possibilità di un accordo nucleare con l’Iran, sottolineando che sarebbe una mossa irrazionale da parte di Teheran non firmarlo. Concludendo le sue dichiarazioni, ha assicurato che, appena lasciato l’incontro, si attiveranno le azioni necessarie per avanzare in questa direzione, alimentando così le speranze di una svolta diplomatica nelle relazioni internazionali.

"Credo che verrà firmato un accordo (sul nucleare, ndr), l'Iran sarebbe pazzo a non firmare. Praticamente l'Iran è al tavolo dei negoziati. Appena vado via da qui (dal vertice, ndr) faremo qualcosa": lo ha detto Donald Trump a margine del G7.

In questa notizia si parla di: iran - trump - credo - accordo

