Trump al G7 gesto d’amore per Putin | Ormai parla solo con me qui lo hanno cacciato

Durante il vertice del G7 in Canada, Donald Trump ha espresso il suo disappunto per l'esclusione della Russia, sottolineando come questa decisione abbia compromesso anche le relazioni personali e diplomatiche. Con un gesto che ha fatto discutere, l’ex presidente ha dichiarato di parlare ormai solo con Putin, evidenziando un suo particolare rapporto con il leader russo. Un episodio che svela quanto le tensioni internazionali possano influenzare i legami personali tra i leader mondiali.

Nel corso di un incontro svoltosi in Canada, in occasione del G7, l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump  ha espresso il proprio disappunto per la decisione di escludere la Russia  dal gruppo dei grandi. Un provvedimento, secondo lui, che ha avuto conseguenze negative anche sul piano dei rapporti personali e diplomatici. " Putin è stato cacciato dal G8, è stato molto offensivo. Si è sentito insultato. Chi non si sarebbe sentito così? ", ha dichiarato Trump, criticando apertamente la scelta compiuta anni prima sotto l'amministrazione Obama. A suo avviso, l'esclusione sarebbe stata una mossa controproducente, che avrebbe avuto l'effetto di incrinare ulteriormente i giĂ fragili equilibri geopolitici.

