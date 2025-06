Trump al G7 | Errore aver escluso la Russia ora non avremmo una guerra E non firma per la de-escalation in Iran

Donald Trump, con la sua irriverente franchezza, spacca il G7 in Canada e accende nuove polemiche sulla politica internazionale. La sua critica all’esclusione della Russia, avvenuta nel 2014, mette in discussione le strategie di peacekeeping e di escalation militare, suggerendo che avremmo potuto evitare conflitti come quello tra Israele e Iran. Ma l’ultima mossa del tycoon lascia ancora più inquieti: si rifiuta di firmare un documento per la de-escalation, alimentando dubbi sul suo ruolo nel mantenimento della pace globale.

Donald Trump spacca subito il G7 in Canada lanciando un nuovo assist a Vladimir Putin e rifiutandosi, almeno per ora, di firmare una bozza di comunicato congiunto per la de-escalation del conflitto tra Israele e Iran. Il presidente Usa ha spiazzato gli alleati denunciando come un “ grosso errore ” l’ esclusione della Russia dall’allora G8, risalente al 2014, dopo l’occupazione della Crimea da parte delle forze di Mosca. E di questo “errore” ha accusato il suo predecessore, Barack Obama, e l’ex premier canadese Justin Trudeau, che nel 2018 rifiutò di riammettere Putin al tavolo: “Obama e Trudeau non hanno voluto la Russia, io dissi che era un errore, non avremmo una guerra adesso, e non avremmo una guerra adesso se Trump fosse stato presidente quattro anni fa”, ha detto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump al G7: “Errore aver escluso la Russia, ora non avremmo una guerra”. E non firma per la de-escalation in Iran

In questa notizia si parla di: errore - trump - russia - escalation

L'orologio Donald Trump da 570 euro è stato consegnato con un errore di battitura - Lo scorso settembre, Donald Trump ha lanciato una linea di orologi, tra cui un modello da 570 euro, consegnato con un curioso errore di battitura.

Aperto il G7 in Canada.Trump:" Un errore escludere la Russia".In agenda a Kananaskis la guerra Iran-Israele,Trump non firmerĂ la dichiarazione per una de-escalation del conflitto. In serata incontro preliminare tra Meloni,Macron,Merz,Starmer e Carney. Vai su X

Con Trump doveva arrivare la pace ovunque mentre oggi ci troviamo ad osservare sgomenti l’escalation in Ucraina e in medio oriente. Ed il governo italiano non tocca palla su niente Vai su Facebook

G7, Trump non firma la de escalation. «La Russia torni nel consesso dei Grandi»; Trump, no all’accordo de-escalation sul conflitto Israele-Iran: “Un errore cacciare Putin dal G8”; Aperto il G7 in Canada. Meloni lavora per tregua a Gaza. Trump: Un errore escludere la Russia - Aggiornamento del 16 Giugno delle ore 21:07.

Trump, no all’accordo de-escalation sul conflitto Israele-Iran: “Un errore cacciare Putin dal G8” - Il presidente Usa on ha voluto firmare la bozza di dichiarazione per il dialogo, sostenendo che Israele ha il diritto di difendersi, che l'Iran non potrà mai possedere un’arma nucleare e rimarcando la ... Come scrive msn.com

G7, no di Trump alla bozza di accordo sulla de-escalation tra Israele e Iran - Secondo fonti Usa presenti al G7 di Kananaskis, Donald Trump non firmerà l'accordo sulla de- msn.com scrive