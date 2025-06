Truffa online su Tik Tok le immagini della sindaca e del Questore usate per promuovere facili guadagni

Una truffa online su TikTok sfrutta le immagini della sindaca e del questore di Foggia per attrarre vittime con promesse di facili guadagni. Il messaggio invita a contattare un indebito indirizzo email, alimentando l’inganno. Un esempio inquietante di come le istituzioni vengano ormai distorte a fini fraudolenti. È fondamentale riconoscere questi segnali per proteggersi da truffe sempre più sofisticate e diffuse.

"Se desideri beneficiare di questo programma, contattaci al seguente indirizzo email". È il messaggio che campeggia sull'immagine che ritrae la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo in compagnia del Questore di Foggia, Alfredo D'Agostino. Nel post si promuove l'adesione a un inesistente progetto.

