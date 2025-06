Truffa dei finti poliziotti donna derubata di 5.000 euro

Una notte da incubo a Diest, in Belgio, dove una donna è stata vittima di una truffa ingegnosa e crudele. Finti agenti di polizia l'hanno convinta a lasciar loro la carta di credito sotto lo zerbino, sottraendole ben 5.000 euro senza pietà. Una beffa che mette in allarme e scoperchia le fragilità del metodo criminale. La polizia è sulle tracce dei complici, ma il raggiro rimane un monito inquietante per tutti.

Choc a Diest: finti agenti convincono una donna a lasciare la carta di credito sotto lo zerbino e la derubano di 5.000 euro. La polizia cerca i complici Un incubo diventato realtà, una truffa così astuta da far rabbrividire. A Diest, in Belgio, una donna è caduta vittima di una banda di criminali senza scrupoli che si spacciavano per agenti della polizia locale. I fatti risalgono al 7 novembre 2024, ma i colpevoli sono ancora a piede libero. – Cityrumors.it La vicenda è iniziata giovedì sera, quando la vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che si presentava come un ispettore di polizia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Truffa dei finti poliziotti, donna derubata di 5.000 euro

In questa notizia si parla di: donna - truffa - finti - euro

Crotone, truffa a un’anziana: inseguimento sulla SS106 e arresto, recuperati i gioielli della donna - A Crotone, un uomo è stato arrestato per truffa aggravata ai danni di un'anziana, dopo un inseguimento sulla SS106.

? ANZIANI NEL MIRINO IN PROVINCIA DI MESSINA DUE TRUFFE CRUDELI IN POCHE ORE A Savoca, una donna si è presentata alla porta fingendosi corriere: ha chiesto 1.800 euro per consegnare un presunto pacco urgente destinato a un familiare. A It Vai su Facebook

C'è una truffa e sposta 10 mila euro sul conto di un vero truffatore: la chiamata della banca e il finto carabiniere; Truffa sentimentale sul web, donna versa 25 mila euro a finto corteggiatore. Scattano le denunce dei carabinieri di San Gemini; La truffa del finto padre di famiglia in difficoltà, una donna di Roma cade nella trappola: derubata di centomila euro.

Paga 4500 euro per un appartamento in affitto, ma la casa non esiste: donna denunciata per truffa - Vittima della più classica delle truffe è un padre di famiglia di origini marocchine da qualche tempo residente a Montichiari che stava cercando una casa a ... Lo riporta msn.com