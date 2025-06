Troppi giornalisti a Garlasco il sindaco dice basta | i divieti sulla casa di Chiara Poggi e Andrea Sempio La mossa contro l’assedio al santuario

Il sindaco di Garlasco, Simone Molinari, ha deciso di mettere un freno alla presenza massiccia dei giornalisti nella sua città, dichiarando un nuovo divieto di accesso al santuario della Madonna della Bozzola. La motivazione? L’insostenibile invasione di troupe televisive che seguono l’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, minacciando la serenità e il rispetto della comunità locale. Questa mossa segna un passo deciso per tutelare la privacy e la dignità dei cittadini coinvolti.

Il sindaco di Garlasco Simone Molinari ha deciso di dire basta all’invasione dei giornalisti nella sua cittadina. Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi, Molinari ha vietato l’accesso dei giornalisti al piazzale davanti al santuario della Madonna della Bozzola. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vera e propria invasione di troupe televisive, arrivate per seguire la nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, la studentessa uccisa il 13 agosto 2007. Il santuario sotto assedio. Il santuario della Bozzola per i fedeli della zona è luogo di particolare devozione. È una meta frequentata da credenti di tutta la provincia di Pavia e anche dal resto del Nord Italia. 🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, la testimone amica di Stefania Cappa: «Chiara le stava antipatica. Diceva: "I giornalisti devono vedere che vado al funerale"» - Una nuova testimone chiave emerge nelle indagini sul delitto di Garlasco: si tratta di un’amica di Chiara Poggi, Stefania Cappa, coinvolta anche lei nello scenario del delitto.

Il sindaco di Garlasco difende la sua città «Nessuna omertà» - Una folla di giornalisti assiepati all’imbocco di via Pascoli dato che da giorni non si può accedere per ordinanza comunale: ieri comunque il passaggio sarebbe stato comunque interdetto dai carabinier ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Garlasco, l’ira del sindaco: “Narrazioni fantasiose, noi non siamo omertosi. Via curiosi e turisti dell’orrore dalle strade: difendo i Poggi” - Per anni è stata la “Las Vegas della Lomellina“ per i suoi locali. ilgiorno.it scrive