Tromba d' aria a Sambuceto | cadono due alberi sulle auto lungo la Tiburtina FOTO

Una violenta tromba d'aria ha sconvolto Sambuceto nella serata di lunedì 16 giugno, causando il cedimento di due alberi sulla Tiburtina. Le immagini parlano da sole: auto in transito e parcheggiate travolte dalla furia della natura. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio mette in evidenza la potenza imprevedibile di questi eventi meteorologici estremi. La comunità si unisce nel cordoglio e nella pronta ripresa, consapevole della necessità di maggiore attenzione e prevenzione.

Una tromba d'aria si è abbattuta nella prima serata di oggi, luendì 16 giugno, lungo la Tiburtina a Sambuceto: due alberi sono caduti su un'auto in corsa e su quelle parcheggiate in viale Amendola, nel tratto compreso tra l'ipermercato Interspar (ex Auchan) e il bar D'Angelo. Uno dei due. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Tromba d'aria a Sambuceto: cadono due alberi sulle auto lungo la Tiburtina [FOTO]

In questa notizia si parla di: tromba - aria - sambuceto - alberi

