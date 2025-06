Tripudio per la Superveloce 1000 AGO

Un omaggio straordinario a un'icona delle due ruote: la Superveloce 1000 AGO di MV Agusta celebra i 83 anni di Giacomo Agostini con soli 83 esemplari in tutto il mondo. Ogni moto, firmata personalmente dall'indimenticabile campione, incarna stile, passione e esclusività. Un vero capolavoro che unisce storia e innovazione, destinato a scrivere un nuovo capitolo nel mondo delle supersportive di prestigio.

(Adnkronos) – La Superveloce 1000 Ago rappresenta il perfetto tributo di MV Agusta a Giacomo Agostini in occasione del suo 83° compleanno. Si tratta di un'edizione limitata di sole 83 unità in tutto il mondo. Ogni moto è firmata personalmente da Agostini e, come tutte le edizioni limitate MV Agusta, numera individualmente il numero da . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it