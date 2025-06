Trenord sciopero confermato Oggi giornata da bollino nero

Oggi in Lombardia si preannuncia una giornata da bollino nero a causa dello sciopero proclamato dal sindacato Orsa. I servizi ferroviari di Trenord, inclusi Regionali, Suburbani, a Lunga Percorrenza e Aeroportuali, potrebbero subire variazioni o cancellazioni. Ricorda le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, fondamentali per pianificare i tuoi spostamenti e affrontare con serenitĂ questa giornata complessa.

Il sindacato Orsa ha proclamato per oggi una giornata di sciopero che potrĂ generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni eo cancellazioni. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Trenord, sciopero confermato. Oggi giornata da bollino nero

In questa notizia si parla di: trenord - sciopero - giornata - confermato

Nuovo sciopero dei treni il 17 maggio, stop di 23 ore per Trenitalia, Italo e Trenord: gli orari - Sabato 17 maggio, il trasporto ferroviario subirĂ un importante stop a causa di uno sciopero che coinvolgerĂ Trenitalia, Trenord, Italo e il trasporto pubblico locale.

Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore: le fasce orarie garanzia; Sciopero Trenord del 16 giugno 2025: le fasce di garanzia; Sciopero Trenord confermato per domani: linee interessate e treni garantiti.

Sciopero Trenord confermato per domani: linee interessate e treni garantiti - Sarà un lunedì da “bollino nero”, quella di domani per tutti i lombardi utilizzano i treni per raggiungere l’ufficio, scuole o università. Lo riporta ilgiorno.it