Treni | sindaci e pendolari in protesta Ceccarelli e Casucci | Spostare convogli sulla linea lenta è grave

In un momento in cui il trasporto pubblico dovrebbe essere una risorsa al servizio dei cittadini, la decisione di spostare i treni pendolari sulla linea lenta 232 ha sollevato forti proteste tra sindaci e pendolari. Ceccarelli e Casucci non risparmiano critiche: un atto grave che mette a rischio l’efficienza e l’affidabilità del servizio. È fondamentale ascoltare le esigenze della comunità e rivedere questa scelta per garantire un futuro più sostenibile e accessibile.

"Lo spostamento dei treni pendolari dalla linea direttissima a quella lenta è un fatto grave, che va contro ogni politica volta a migliorare il trasporto pubblico locale e a sostenere i cittadini nell’utilizzo di un servizio essenziale". È quanto dichiarano Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Treni: sindaci e pendolari in protesta. Ceccarelli e Casucci: "Spostare convogli sulla linea lenta è grave"

