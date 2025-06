Treni sempre più stracolmi anche per l' overtourism

Treni sempre più affollati, un fenomeno che ormai non stupisce più. L'overtourism e la crescente pressione sui trasporti pubblici stanno trasformando i pendolari lecchesi in vittime quotidiane di disagi e sovraffollamento. Le segnalazioni si moltiplicano sui social, con testimonianze che evidenziano una realtà ormai inaccettabile. Nel video di Carlotta F., emerge chiaramente come questa situazione richieda interventi immediati e concreti per garantire un servizio dignitoso a tutti.

La notizia è che non fa più notizia. Ma, viste le diverse segnalazioni dei lettori e i numerosi post sui social, rieccoci a parlare dei disagi nei trasporti pubblici con i quali migliaia di pendolari lecchesi devono fare i conti di frequente. Nel video (emblematico) girato da Carlotta F.

