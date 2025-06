Tremila studenti ravennati sui banchi per l' esame di Maturità | Un traguardo fondamentale

Tremila studenti ravennati si apprestano a vivere uno dei momenti più importanti della loro vita: l'esame di maturità. Con 35.882 giovani in tutta l'Emilia-Romagna pronti ad affrontare questa sfida, il 2025 segna un nuovo capitolo di crescita e speranza per il futuro della regione. In provincia di Ravenna, tra entusiasmo e tensione, i candidati si preparano a mostrare il frutto del loro impegno. Un percorso che, indipendentemente dall'esito, rappresenta un traguardo fondamentale che apre le porte al domani.

Sono ben 35.882 gli studenti dell'Emilia-Romagna che mercoledì inizieranno gli esami di maturità per l'anno scolastico 202425 in Emilia-Romagna. In provincia di Ravenna i candidati sono tremila, che si troveranno davanti a ben 74 commissioni d'esame. 2.935 provengono da scuole pubbliche, 7 da.

