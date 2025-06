Tredicenne muore annegato nel laghetto durante la festa di fine scuola

Tragedia durante una festa di fine scuola: un ragazzino di 13 anni muore annegato nel laghetto di Fontanelle di Marsciano. Mentre festeggiavano con amici e familiari, un momento di gioia si trasforma in una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità. La ricerca del giovane, scomparso misteriosamente, si conclude con il triste ritrovamento del suo corpo. Una perdita che lascia un vuoto incolmabile e riaccende il dibattito sulla sicurezza dei luoghi pubblici.

AGI - Un ragazzo di 13 anni √® morto mentre faceva il bagno nel laghetto di una azienda agricola di Fontanelle di Marsciano, in provincia di Perugia. Il ragazzino era con i compagni di classe e i genitori, stavano festeggiando la fine dell'anno scolastico. Quando gli amici si sono accorti che non c'era pi√Ļ, sono iniziate le ricerche anche in un boschetto limitrofo allo specchio d'acqua. In serata il corpo del 13enne √® stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nel laghetto a una profondit√† di circa 4 metri. Indagini in corso.¬†. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - Tredicenne¬†muore annegato nel laghetto durante la festa di fine scuola

