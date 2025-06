Tre bambini morti tra lago e mare in poche ore | l’ultimo sulla stessa spiaggia del giovane eroe Aymane Ed Dafali

Una domenica drammatica scuote il Mugello e la costa ferrarese, con tre giovani vite spezzate in poche ore tra lago e mare. Tragedie imprevedibili che ricordano quanto sia fragile il confine tra divertimento e pericolo. Un'intera comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come evitare che simili drammi si ripetano. Questo è un monito a non abbassare mai la guardia quando si tratta di sicurezza e vita dei più piccoli.

Una domenica da dimenticare per il Mugello e la costa ferrarese. Giovani vite spezzate nel giro di poche ore, trascinate via da quell' acqua che d'estate promette refrigerio e invece, all'improvviso, si fa letale. Nessun preavviso, nessuna possibilità di cambiare il finale per questi tre bambini. Lago di Bilancino: il "mare dei fiorentini" inghiotte un bambino. Aveva dieci anni e con la sua famiglia, residente a Sesto Fiorentino, aveva raggiunto la spiaggia di Cavallina, sul lago di Bilancino, in provincia di Firenze. Nato in Italia da genitori marocchini, domenica si era tuffato per un bagno come tanti coetanei.

