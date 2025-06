tre alpinisti morti colpiti da un fulmine in tirolo

Una tragedia sfiorata in Tirolo: tre alpinisti, una coppia sulla sessantina e il loro fratello, hanno perso la vita a causa di un fulmine durante un'escursione verso il Mittagsspitze. Nonostante il cambio improvviso delle condizioni meteo li abbia costretti a tornare indietro, il tragico destino ha avuto la meglio, lasciando una comunitĂ sconvolta e domande senza risposta. Un doloroso ricordo della forza imprevedibile della natura che ci invita a riflettere sulla sicurezza in montagna.

Tre alpinisti sono stati uccisi da un fulmine in Austria. Secondo la polizia, una coppia sulla sessantina e il fratello 62enne della donna erano diretti domenica al Mittagsspitze, a 2.600 metri di altitudine, in Tirolo. A causa di un cambiamento del meteo, hanno deciso di tornare indietro, ma non sono riusciti a raggiungere la valle. I parenti hanno allertato le autoritĂ . L’equipaggio di un elicottero di emergenza ha trovato i tre senza vita nei pressi di un sentiero segnalato a 2.300 metri di altitudine. Il medico d’urgenza ha potuto solo constatarne il decesso. Secondo i referti medici, tutti e tre gli alpinisti sono morti a causa di un fulmine. 🔗 Leggi su Lapresse.it