travolto dalla ruota del trattore chi era il 47enne morto in ospedale

Un tragico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di Gjovalin Qosaj, un uomo di 47 anni originario dell’Albania e residente a Monterchi. Dopo essere stato travolto da un trattore lo scorso 13 giugno, ha combattuto coraggiosamente tra la vita e la morte per 48 ore in ospedale, ma il suo cuore ha cessato di battere. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità, che si stringe nel dolore.

