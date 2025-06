Travolto dal treno in stazione Perde la vita davanti agli amici

Una tragica fatalità scuote la tranquilla stazione di Cesate, Milano, dove un giovane perde la vita in un attimo davanti ai suoi amici. La sua decisione di attraversare i binari, anziché usare il sottopasso, si è rivelata fatale in un istante. Un momento di leggerezza che ha trasformato un semplice gesto in una tragedia irreparabile, lasciando dietro di sé dolore e incredulità.

CESATE (Milano) La dinamica è chiara: per raggiungere alcuni amici che si trovavano dal lato opposto della banchina ferroviaria, anziché servirsi del sottopasso, avrebbe attraversato i binari. Probabilmente non ha visto il treno in arrivo o forse lo ha visto da lontano e ha pensato di farcela. Ma non è andata così. Tutto è successo in pochi istanti. L’impatto è stato atroce: è stato travolto e ucciso da un convoglio Malpensa Express partito qualche minuto prima da Milano e diretto allo scalo aeroportuale. È successo sabato sera intorno alle ventuno e trenta, alla stazione ferroviaria di Cesate, nell’hinterland milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolto dal treno in stazione. Perde la vita davanti agli amici

