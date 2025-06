Travolto da un trattore mentre lavorava nei campi | morto operaio di 47 anni ad Arezzo

Una tragedia che scuote la comunità di Monterchi: un operaio di 47 anni, travolto da un trattore durante il lavoro nei campi, ha perso la vita dopo due giorni di agonia. L’incidente, avvenuto venerdì 13 giugno, mette ancora una volta in luce i pericoli insiti nel settore agricolo. La sua perdita lascia un vuoto grande e solleva interrogativi sulla sicurezza sul lavoro, affinché episodi come questo non si ripetano.

Dopo due giorni di agonia, è morto. Non ce l’ha fatta l’operaio rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo avvenuto venerdì 13 giugno a Monterchi (Arezzo). L’uomo, 47enne di origine albanese e da poco cittadino italiano, stava lavorando nei campi quando è stato travolto da un trattore. Ricoverato all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni critiche, con gravi traumi all’addome e al bacino, è deceduto nella tarda serata di ieri (15 giugno). Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti. La morte dell’operaio ha suscitato profonda commozione a Monterchi dove risiedeva da anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travolto da un trattore mentre lavorava nei campi: morto operaio di 47 anni ad Arezzo

