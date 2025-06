Trauma cranico e frattura delle costole donna tronca la relazione e l' ex la picchia

Un grave episodio di violenza domestica scuote Messina, dove una donna vittima di trauma cranico e fratture costali è stata brutalmente aggredita dall’ex partner. La Polizia di Stato ha prontamente intervenuto, applicando una misura cautelare che tutela la vittima e mette fine a questa spirale di sofferenza. La sicurezza e la giustizia sono il nostro primo impegno: scopriamo insieme come le forze dell’ordine combattono ogni forma di violenza.

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Trauma cranico e frattura delle costole, donna tronca la relazione e l'ex la picchia

