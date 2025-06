Trattative commerciali tra Giappone e Stati Uniti | accordo ancora lontano

Le trattative tra Giappone e Stati Uniti sul commercio restano ancora in alto mare, nonostante gli ultimi scambi telefonici e le visite di Ryosei Akazawa a Washington. Il governo giapponese afferma di essere vicino a un accordo, ma i progressi sembrano ancora lontani. La diplomazia tra le due potenze resta complessa e incerta, lasciando aperta la domanda: riusciranno a trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti?

Trattative sul commercio ancora in alto mare tra Giappone e Stati Uniti, dopo le ultime conversazioni telefoniche avvenute nel fine settimana tra le due delegazioni, e le quattro visite finora compiute a Washington da Ryosei Akazawa, capo negoziatore nipponico e braccio destro del premier Shigeru Ishiba. In un comunicato, il governo di Tokyo ha detto di essere vicino ad un accordo, ricordando che nell'ultimo incontro negli Stati Uniti, pochi giorni fa, Akazawa ha visto il segretario al Commercio Howard Lutnick e il segretario al Tesoro Scott Bessent, e ha ribadito che le due parti hanno "esplorato la possibilitĂ di raggiungere un'intesa che sarebbe vantaggiosa" per entrambi i Paesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net