Trasporto scolastico a Bari aperte le iscrizioni per il 2025 2026

Se sei un genitore o un tutore a Bari, non perdere l’opportunità di assicurare un viaggio sicuro e comodo ai tuoi figli! Sono aperte le iscrizioni al trasporto scolastico comunale per l’anno 2025/2026, con procedure semplici e immediate online. La tua partecipazione è fondamentale per garantire un servizio efficiente e puntuale. Scopri subito come procedere e preparati per il nuovo anno scolastico!

Sono aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico comunale per l’annualità 20252026. L’iscrizione deve essere effettuata dai genitori o dagli esercenti responsabilità genitoriale: la procedura è disponibile on line da oggi, lunedì 16 giugno, a venerdì 25 luglio. Le modalità di. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Trasporto scolastico a Bari, aperte le iscrizioni per il 2025/2026

