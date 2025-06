Trasporto pubblico locale per le imprese | sostenibilità e finanziamento dei servizi

un momento cruciale, in cui aziende, istituzioni e cittadini sono chiamati a collaborare per promuovere un trasporto pubblico più sostenibile e innovativo. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per condividere idee, strategie e soluzioni concrete, affinché Bergamo possa affermarsi come esempio virtuoso di mobilità responsabile e sostenibile a livello regionale e nazionale.

Bergamo. Il convegno di venerdì 20 giugno al Centro Congressi Giovanni XXIII si inserisce in un percorso di studio e riflessione avviato dall'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Bergamo che in diverse occasioni ha analizzato la domanda di mobilità nella provincia di Bergamo con l'intento di individuare le strategie più efficaci per contribuire alla sostenibilità del sistema. L'attività di studio, peraltro, trova in questo periodo un terreno di applicazione particolarmente sensibile visto che l'Agenzia sta procedendo alla revisione del Programma di Bacino, lo strumento di pianificazione dell'offerta di Trasporto Pubblico con il quale si definiscono le strategie di medio periodo per lo sviluppo dei servizi sul territorio avendo come obiettivo prioritario l'incremento della quota di spostamenti realizzati con i mezzi collettivi.

