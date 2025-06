Trasporti l' abbonamento MetroBusCity a metà prezzo fino al 30 giugno

Non lasciarti scappare questa occasione imperdibile! Sono ancora 15 giorni per approfittare dell’offerta speciale sull’abbonamento integrato “MetroBusCity”, disponibile fino al 30 giugno a soli 120 euro. Un investimento conveniente, pari a circa 10 euro al mese o meno di 0,33 centesimi al giorno, che ti permette di spostarti liberamente e in modo sostenibile nella città. Affrettati, il tempo sta per scadere!

Si informa la gentile utenza che, da lunedì 16 giugno 2025, entrerà in vigore il nuovo orario estivo delle autolinee. È possibile consultare l’orario aggiornato all’indirizzo https://www.circumetnea.it/le-nostre-linee/ Gli orari di esercizio della Metropolitana e dei tr Vai su Facebook

