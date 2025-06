Traslazione dell’icona di Maria SS di Casaluce | ieri il rituale passaggio tra Casaluce e Aversa

La tradizione e la fede si sono unite ieri ad Aversa in un momento di grande emozione: la traslazione dell’icona di Maria SS. di Casaluce, un rito che rinnova il legame tra le comunità e rafforza il senso di spiritualità condiviso. Il corteo con il mantello sacro ha attraversato strade cariche di storia, culminando nell’Abbazia di San Lorenzo, dove si è consumato il simbolico passaggio di consegna. Un evento che rimarrà impresso nella memoria di tutti.

Fede e tradizione ad Aversa per la traslazione dell'icona di Maria SS. di Casaluce. Ieri il corteo con il mantello sacro, partito da Santa Maria La Nova, ha raggiunto l'Abbazia di San Lorenzo, dove si è svolto il simbolico passaggio di consegna tra le comunità di Casaluce e Aversa.

Dopo otto mesi di permanenza a #Casaluce, la Madonna di Casaluce è tornata oggi ad #Aversa, dove resterà fino al 15 ottobre. Si rinnova così l’antica e sentita tradizione della Traslazione, che ogni anno unisce le comunità dei due comuni in un momento di Vai su Facebook

