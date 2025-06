Trash | un antico problema una nuova opportunità

Tra passato e presente, "Trash: un antico problema, una nuova opportunità" ci invita a riscoprire come i rifiuti abbiano plasmato il nostro mondo nel corso dei secoli. Un viaggio affascinante che svela le trasformazioni sociali, culturali e ambientali di oltre diecimila anni, offrendo spunti sorprendenti su come affrontare le sfide della gestione dei rifiuti di oggi e di domani. Un percorso che ci invita a riflettere e a innovare per un futuro più sostenibile.

il 20 giugno 2025. Un viaggio attraverso diecimila anni di storia dell’uomo con un protagonista nascosto: i rifiuti. Dall’antica Ateste alla modernità, passando per cocci romani, maiali medievali e le prime forme di raccolta urbana. La storia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Trash: un antico problema, una nuova opportunità"

? TRASH – Un antico problema, una nuova opportunità Dai cocci dell'Ateste romana alle discariche. Un viaggio sorprendente tra archeologia, storia, ambiente e sostenibilità. PRIMA VISIONE: Venerdì 20 giugno, ore 21:00 Chiostro di San Francesco

